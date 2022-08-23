Москва, 23 августа, 2022, 12:34 — ИА Регнум. В настоящее время мировые цены на кофе уже оказались на достаточно высоком уровне — почти в два раза выше, чем в 2019 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 августа заявил ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Денис Терновский. Так он прокомментировал прогнозы о том, что из-за плохого урожая кофе в Бразилии его цена на мировых рынках может уйти резко вверх.

josealbafotos Кофе

«Ожидалось, что сезон 2022–2023 годов станет благоприятным для рынка кофе: производство в Бразилии выходит из двухлетнего цикла роста деревьев, поэтому его объем должен был возрасти. Однако, по сообщениям местных фермеров и трейдеров, из-за похолодания в местах выращивания кофейных деревьев урожай оказался меньше ожидаемого, — сказал Терновский. — Сейчас цены на кофе и так находятся на высоком уровне — почти в два раза выше, чем в 2019 году. В 2011 и 1997 годах кофе стоил дороже, чем сейчас (даже без учета общей инфляции), однако цены достаточно быстро опускались при нормализации рынка».

Что касается рынка кофе в России в 2022 году, то, как отметил эксперт, тот был подвержен влиянию не столько мировых цен, сколько общеэкономической обстановки и ухудшения условий международной торговли.

«Если в июле 2022 года в сравнении с январем мировые цены в долларах снизились на 7% (а с учетом курса рубля — почти на 30%), то розничные цены на кофе в зернах и молотый кофе не только не снизились, но и выросли на те же 30%», — объяснил Терновский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что повышение мировых цен на кофе из-за неурожая в Бразилии будет сопровождаться их адекватным ростом и в РФ.