Оренбург, 23 августа, 2022, 12:33 — ИА Регнум. В Оренбургской области полицейские пресекли деятельность группы мошенников. Они обманывали пожилых людей, сообщила 23 августа официальный представитель МВД России Ирина Волк.

(сс) sajinka2 Мошенничество

Жертвами обмана стали десять пенсионеров старше 70 лет. Ущерб оценивается в 2,7 млн рублей.

«Злоумышленники звонили потерпевшим, представлялись их родственниками и просили о помощи. Якобы они стали виновниками ДТП или других происшествий, для минимизации последствий которых срочно необходимы крупные денежные суммы. Пенсионеры отдавали деньги, а когда понимали, что их обманули, обращались в полицию», — сказала Ирина Вовк.

Задержаны пять человек — это жители Курганской, Оренбургской, Самарской и Челябинской областей. Все фигуранты уголовного дела отправлены под стражу.

По словам Ирины Вовк, есть основания полагать, что задержанные могут быть причастны к аналогичным преступлениям в отношении жителей других субъектов России.