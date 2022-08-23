В Оренбуржье задержана группа мошенников, обманывавшая пенсионеров
Оренбург, 23 августа, 2022, 12:33 — ИА Регнум. В Оренбургской области полицейские пресекли деятельность группы мошенников. Они обманывали пожилых людей, сообщила 23 августа официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Жертвами обмана стали десять пенсионеров старше 70 лет. Ущерб оценивается в 2,7 млн рублей.
«Злоумышленники звонили потерпевшим, представлялись их родственниками и просили о помощи. Якобы они стали виновниками ДТП или других происшествий, для минимизации последствий которых срочно необходимы крупные денежные суммы. Пенсионеры отдавали деньги, а когда понимали, что их обманули, обращались в полицию», — сказала Ирина Вовк.
Задержаны пять человек — это жители Курганской, Оренбургской, Самарской и Челябинской областей. Все фигуранты уголовного дела отправлены под стражу.
По словам Ирины Вовк, есть основания полагать, что задержанные могут быть причастны к аналогичным преступлениям в отношении жителей других субъектов России.