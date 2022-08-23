Екатеринбург, 23 августа, 2022, 12:34 — ИА Регнум. В Свердловской области может появиться аналог «Пушкинской карты» для педагогов. Такое предложение внесли свердловские учителя перед традиционным августовским педсовещанием, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Евгений Куйвашев.

ИА REGNUM Учитель

«Надо проработать, оценить и обязательно реализовать это предложение на региональном уровне», — ответил Куйвашев на предложение педагогов.

Отметим, всероссийская программа «Пушкинская карта» реализуется в России с 2017 года. Воспользоваться ей могут молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет. Картой они могут оплачивать походы в театры, кинотеатры, музеи и на концерты.