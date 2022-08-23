Ульяновск, 23 августа, 2022, 12:33 — ИА Регнум. В Ульяновской области с начала года произошло 17 лесных пожаров, из них большая часть — по вине местного населения. В связи с этим губернатор Алексей Русских призвал быть «поответственнее и посерьёзнее», приводя в качестве печального примера Москву, где из-за лесных пожаров «уже ходят чуть ли не в противогазах». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , данный вопрос был поднят 23 августа на штабе по комплексному развитию региона.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар

Одним из вопросов повестки стала ситуация с лесными пожарами. По словам главы минприроды Гульнары Рахматуллиной, с начала пожароопасного сезона в Ульяновской области потушили 17 лесных пожаров, огнём пройдено 24 гектара площадей (за аналогичный прошлогодний период зарегистрировано 88 лесных пожаров на площади 330 гектаров).

«Основные причины возникновения лесных пожаров: 12 случаев — по вине местного населения, три случая — переход с земель иных категорий, два – от сухих гроз», — сказала Рахматуллина.

Она также добавила, что в области установлен пятый класс пожарной опасности, введён особый противопожарный режим. В связи с этим ограничено пребывание граждан в лесах, въезд в них транспортных средств, проведение пожароопасных работ, а также сжигание мусора, порубочных остатков и бытовых отходов.

«В этой части давайте поответственнее и посерьёзнее. […] В Москве уже дышать нечем, вся Рязанская область горит и потушить пока не можем. Жара свыше 30 градусов до конца недели в Московском регионе. У нас то же самое, поэтому прошу обратить на это особое внимание. Там уже ходят чуть ли не в противогазах», — сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Как сообщало ИА REGNUM , 22 августа в Ульяновской области жёлтый уровень опасности (стихия потенциально опасна) сменился на оранжевый (опасные природные явления). С 23 до 31 августа в лесах ожидается чрезвычайная пожарная опасность (пятый класс).