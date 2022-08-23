Москва, 23 августа, 2022, 12:33 — ИА Регнум. В России 1 сентября планируют взять отгул или день за свой счёт 25% работающих родителей. Собираются отпроситься на полдня ещё 20%, приводит данные опроса исследовательский центр рекрутингового агентства Superjob.ru.

Дарья Антонова ИА REGNUM 1 сентября

Чаще сопровождают детей на школьную линейку в День знаний матери, чем отцы, молодые родители и родители учеников 1—5 классов. При этом 22% испытывают стресс перед началом учебного года.

Предоставляют родителям школьников выходной день 1 сентября 40% российских компаний: 19% официально, 24% — неофициально.

Опрос проведён 3–19 августа 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 365 населённых пунктах.

ИА REGNUM ранее сообщало, в 2021 году на школьные линейки 1 сентября планировали прийти 47% родителей в РФ.

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