Стокгольм, 23 августа, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Тот факт, что Либералы впервые отправятся в предвыборный тур вместе со Шведскими демократами, вызвал резкую реакцию политиков на местах. Несколько представителей Либералов уже призывали партийное руководство отказаться от участия в запланированных совместных акциях в преддверии выборов. Об этом 23 августа сообщил телеканал SVT.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

«Откажитесь! Ради нашей партии! Мы день и ночь агитируем за то, чтобы Либералы смогли остаться в риксдаге, поэтому вы должны нам», — написала у себя в Twitter Марианна Дамстрём Геребен, работающая главой школьного департамента в муниципалитете Сульна.

Кандидат в депутаты риксдага от партии Либералов Антон Холмлунд пишет в Twitter, что «чертовски взбешён тем, что партия проводит совместный предвыборный тур со Шведскими демократами».

Напомним, что Либералы, наряду с Умеренными, Христианскими демократами и Шведскими демократами входят в правый оппозиционный блок, который на этих выборах в риксдаг противостоит левой правительственной альтернативе, возглавляемой премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон.