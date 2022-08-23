Москва, , 12:32 — REGNUM Для борьбы с борщевиком Сосновского, который заполняет городские территории и сельскую местность, можно построить завод по переработке этого растения. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 августа, об этом заявил глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, кандидат в губернаторы Свердловской области Александр Дёмин («Новые люди»).

Борщевик Андрей Востриков

По его словам, борьбу с борщевиком нужно рассматривать для государства как возможность создать новый экономически выгодный товар, а для людей — как возможность дополнительно заработать.

«Во-первых, это хорошая бизнес-модель: построить завод, который будет перерабатывать борщевик для разных назначений, от сахара до целлюлозной упаковки. А во-вторых, это возможность дать зарабатывать людям на земле. Например, выплачивать 30 тысяч рублей за обработку условного гектара борщевика — это нормальные деньги. Появятся новые рабочие места, будет производиться дополнительный товар и будет решаться проблема распространения опасного растения. Тогда это будет не просто борьба с сорняками, а возможность сделать новый экономически выгодный товар», — сказал парламентарий.

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