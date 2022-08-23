Москва, 23 августа, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Вместо отказа от политики нулевой терпимости к коронавирусу КНР продолжает бороться с ним жесткими методами, но пытается компенсировать потери китайского бизнеса через смягчение монетарной политики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 августа заявил старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения факультета «Школа политических исследований» института общественных наук РАНХиГС Роман Файншмидт.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Народный банк КНР понизил ставку на 0,05 п. п., что связано с желанием регулятора поддержать страдающий от локдаунов и ограничений местный бизнес посредством более дешёвых кредитов. Логика данного шага вполне понятна, однако она несколько отходит от мирового тренда на увеличение ключевых ставок, — сказал Файншмидт. — Понижение ставок больше относилось к экономикам, находившимся в состоянии активной борьбы с пандемией, в то время как в 2022 году пандемия в большинстве стран не является центральной темой экономической политики, и страны повышают ключевые ставки для обуздания инфляционной волны».

Китай же, как отметил Файншмидт, демонстрирует исключение: вместо отмены политики нулевой толерантности к коронавирусу Китай решает продолжать борьбу с ковидом жёсткими методами, но пытается компенсировать потери бизнеса через некоторое смягчение монетарной политики.

«В целом этот шаг логичен, особенно учитывая контекст снижения курса национальной валюты (это должно поддержать экспортоориентированные отрасли). Однако не следует исключать, что снижение процентной ставки может повлиять и на ускорение инфляции», — подытожил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, понижение курса национальной валюты оказалось общим трендом для восточноазиатских экономик.