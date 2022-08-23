Глава Южной Кореи призвал построить водохранилища для борьбы с наводнениями
Сеул, 23 августа, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль посетил водохранилище, чтобы проверить выполнение мер по борьбе с наводнениями после смертоносных ливней, обрушившихся на страну в начале месяца. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации президента.
Согласно опубликованным данным, подземное водохранилище, расположенное на западе Сеула, является первым в стране сооружением, способным хранить до 320 000 кубометров воды.
Отмечается, что с момента начала работы в 2020 году объект предотвратил крупные наводнения в близлежащих районах, в том числе во время рекордных осадков, выпавших 8–9 августа.
Глава Южной Кореи осмотрел объект и выразил сожаление по поводу того, что аналогичные водохранилища не были построены, как это предусмотрено планом 2011 года.
Юн Сок Ёль сообщил о необходимости создания противопаводковой инфраструктуры в городах, а также поручил министерству финансов и министерству окружающей среды оказать активную поддержку городским властям в вопросе строительства аналогичных объектов в районах, подверженных наводнениям.
Напомним, что в результате наводнения в Южной Корее погибли 14 человек, включая семью из трех человек, которая жила в полуподвальном помещении.
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