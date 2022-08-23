Сеул, 23 августа, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль посетил водохранилище, чтобы проверить выполнение мер по борьбе с наводнениями после смертоносных ливней, обрушившихся на страну в начале месяца. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации президента.

Republic of Korea Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

Согласно опубликованным данным, подземное водохранилище, расположенное на западе Сеула, является первым в стране сооружением, способным хранить до 320 000 кубометров воды.

Отмечается, что с момента начала работы в 2020 году объект предотвратил крупные наводнения в близлежащих районах, в том числе во время рекордных осадков, выпавших 8–9 августа.

Глава Южной Кореи осмотрел объект и выразил сожаление по поводу того, что аналогичные водохранилища не были построены, как это предусмотрено планом 2011 года.

Юн Сок Ёль сообщил о необходимости создания противопаводковой инфраструктуры в городах, а также поручил министерству финансов и министерству окружающей среды оказать активную поддержку городским властям в вопросе строительства аналогичных объектов в районах, подверженных наводнениям.

Напомним, что в результате наводнения в Южной Корее погибли 14 человек, включая семью из трех человек, которая жила в полуподвальном помещении.

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