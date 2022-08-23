Канберра, 23 августа, 2022, 12:35 — ИА Регнум. 23 августа генеральный солиситор Австралии признал секретные назначения бывшего премьер-министра страны Скотта Моррисона законными и в то же время «подрывающими» принципы работы правительства страны. В этой связи, выступивший на пресс-конференции действующий глава федерального кабинета министров Энтони Альбаниз, заявил, что будет проведено ещё одно независимое расследование действий Моррисона, передаёт телеканал Sky News.

Bidgee Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз

Так, Альбаниз заявил, что у юридических действий генерального солиситора были ограничения.

«Очевидно, что генеральный солиситор не был в состоянии проследить всю историю от начала и до конца, потому что понятно, что доказательства не были приняты в расчёт», — сказал премьер-министр.

Альбаниз также пообещал, что отныне о всех министерских назначениях в Австралии будет сообщаться публично, чтобы ситуация с тайными назначениями не повторилась.