Багдад, 23 августа 2022, 13:04 — REGNUM Террористы группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на конвой иракской армии.
Как сообщает Shafaq, инцидентпроизошёл 23 августа. Как сообщается, террористы заложили самодельное взрывное устройство на пути следования армейского патруля на окраинах города Туз-Хурмату в провицнии Салахуддин.
В результате нападения трое иракских солдат получили ранения и находятся в тяжёлом состоянии.
Источники Shafaq сообщают, что в район инцидента стянуты дополнительные силы армии, которые ведут прочёсывание местности с целью обнаружения и ликвидации боевиков.