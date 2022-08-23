Багдад, 23 августа, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Террористы группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на конвой иракской армии.

Spc. Jeffrey Alexander, US Army Армия Ирака

Как сообщает Shafaq, инцидентпроизошёл 23 августа. Как сообщается, террористы заложили самодельное взрывное устройство на пути следования армейского патруля на окраинах города Туз-Хурмату в провицнии Салахуддин.

В результате нападения трое иракских солдат получили ранения и находятся в тяжёлом состоянии.

Источники Shafaq сообщают, что в район инцидента стянуты дополнительные силы армии, которые ведут прочёсывание местности с целью обнаружения и ликвидации боевиков.