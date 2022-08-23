Якутск, 23 августа, 2022, 12:28 — ИА Регнум. В Якутске врач одной из поликлиник вынуждена была одновременно осмотреть несколько пациентов, которые столпились в её кабинете.

Цитата из х/ф «Зеркало». Реж. Андрей Тарковский. 1974. СССР Психолог работает с пациентом

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«В городской больницы №3 медик осматривала сразу больше десяти человек. Сначала она попросила их вытянуть руки в стороны, а затем дотянуться пальцем до носа. В местном минздраве уже видели этот ролик и пообещали провести проверку», — сообщает телеграм-канал Baza под опубликованным видео с массовым осмотром.

В городской больнице №3 по видеоматериалу в соцсетях о проведении медосмотра врачом–неврологом сообщили, что начато служебное расследование. По итогам будут приняты соответствующие меры.

Жители Якутска встали на защиту врача — в местных телеграм-каналах пишут, что «врач не виноват, вся беда в системе и отсутствии узких специалистов и медицинских кадров».

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии комиссия завершила проверку по поводу ведения врачом-терапевтом в Черногорской межрайонной больнице медицинских карт амбулаторных пациентов. Поводом для проверки стала распространённая в СМИ информация о назначении ковид-пациентам лечения «мёртвой водой».