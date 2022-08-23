Курск, 23 августа, 2022, 12:29 — ИА Регнум. В Курской области 23 августа проходит празднование Дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве.

Reut3145 Администрация Курской области

«Уважаемые куряне! Поздравляю с годовщиной победы в Курской битве! Скоро рядом с поселком Поныри вместе с Российским военно-историческим обществом мы построим масштабный мемориальный комплекс. Будем достойны памяти поколения победителей!» — написал в своём телеграм-канале губернатор Роман Старовойт.

С поздравлениями к жителям региона обратилось областное правительство.