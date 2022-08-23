Канберра, 23 августа, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Согласно новому исследованию компании Aussie found, более половины всех домохозяйств Австралии столкнутся со «значительным ипотечным стрессом», если процентная ставка Резервного банка страны достигнет 3%, как ожидается. Об этом 23 августа сообщил телеканал Nine News.

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Почти каждый пятый заёмщик уже испытывает значительный ипотечный стресс в Австралии после того, как ключевая ставка в стране поднималась четыре раза подряд на протяжении последних месяцев.

Экономисты банков Westpac и ANZ прогнозируют, что официальная ставка достигнет пика на уровне 3,35% по сравнению с нынешними 1,85%. Если это произойдёт, это будет означать, что процентные ставки почти удвоятся по сравнению с текущими.

Отмечается, что аналитики банков Commonwealth Bank и NAB разделяют более оптимистичный прогноз, ожидая поднятие ставки с 2,5 до 3%.