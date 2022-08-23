ДНР, 23 августа, 2022, 12:28 — ИА Регнум. ВСУ с помощью РСЗО «Ураган» обстреляли «минами-лепестками» поселок Ольгинка (Волновахский район, ДНР), сообщил 23 августа в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.

Василий Иванов ИА REGNUM Мина «Лепесток»

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Запрещенный вид вооружения продолжает использоваться Киевом против мирных жителей, отметил военкор.

Ранее в народной милиции ДНР сообщили, что за минувшие сутки противник выпустил по территории республики 246 единиц боеприпасов из ствольной артиллерии и минометов.

23 августа российские военкоры сообщили о массовых обстрелах жилой застройки центральных районов Донецка и Горловки.