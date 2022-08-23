Барселона, Испания, , 12:28 — REGNUM Британская группа Coldplay объявила на своих страницах в соцсетях, что 24 и 25 мая 2023 года она даст концерты на Олимпийском стадионе Барселоны. Об этом пишет агентство EFE.

Coldplay Кадр из концертного выступления

Концерт в Барселоне станет единственным выступлением Coldplay в Испании — спустя семь лет после их последнего концерта в каталонской столице.

В рамках тура «Music Of The Spheres World Tour 2023» группа также побывает в Португалии, Великобритании, Италии, Швейцарии, Дании, Швеции и Нидерландах.