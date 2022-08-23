Канберра, 23 августа, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Предыдущий премьер-министр Австралии Скотт Моррисон находился в пределах законных границ, тайно назначая себя на различные министерские должности. Такой вывод содержится в отчете генерального солиситора, опубликованном 23 августа. Однако в документе также указывается, что действия Моррисона «коренным образом подорвали» принципы работы правительства, передает телеканал Nine News.

The White House Бывший премьер-министр Австралии Скотт Моррисон

В отчете был сделан вывод о том, что необходимо внести изменения в действующее австралийское законодательство, чтобы тайные назначения не повторились вновь.

«Ни народ, ни парламент не могут привлечь министра к ответственности за осуществление (или, что не менее важно, за неиспользование) определенных законных полномочий, если они не знают, что министр обладает этими полномочиями», — говорится в отчете.

Более того, генеральный солиситор Австралии пришел к выводу, что Моррисон «не мог нести ответственность» за свои действия, так как был тайно приведен к присяге.