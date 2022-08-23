Санкт-Петербург, 23 августа, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга ведёт проверку по факту частичного обрушения потолка в жилом доме на Рабфаковской улице. Об этом 23 августа сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

(сс) Angelo Giordano Обрушение

Обрушение потолочного перекрытия произошло по адресу: Рабфаковская улица, дом 3, корпус 4. Там уже работают сотрудники прокуратуры. Они ведут осмотр и устанавливают обстоятельства инцидента.

Также для обследования квартиры, где произошло обрушение, привлекли помощь сотрудников администрации и жилищного агентства Невского района, управляющей организации.

Прокурорская проверка позволит оценить действия должностных лиц, которые ответственны на содержание дома. Если на то будут основания, прокуратура примет необходимые меры.