Церемония прощания с Дарьей Дугиной завершилась в Москве
Москва, 23 августа, 2022, 12:24 — ИА Регнум. В Москве завершилась церемония прощания с политологом и журналисткой Дарьей Дугиной.
Марина Каширская ИА REGNUM
Свечи
На церемонии присутствовали родные и близкие Дугиной, коллеги, а также активисты.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ФСБ обвиняет в организации убийства Дугиной СБУ. По версии российских спецслужб, исполнительницей этого преступления стала проживавшая на территории б. УССР Наталья Вовк. Сейчас, предположительно, она скрывается в Эстонии.
Читайте также: В Запорожье посоветовали Вовк просить убежища в России