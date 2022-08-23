Москва, 23 августа, 2022, 12:24 — ИА Регнум. В Москве завершилась церемония прощания с политологом и журналисткой Дарьей Дугиной.

Марина Каширская ИА REGNUM Свечи

На церемонии присутствовали родные и близкие Дугиной, коллеги, а также активисты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ФСБ обвиняет в организации убийства Дугиной СБУ. По версии российских спецслужб, исполнительницей этого преступления стала проживавшая на территории б. УССР Наталья Вовк. Сейчас, предположительно, она скрывается в Эстонии.

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