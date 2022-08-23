Молдавия, , 12:24 — REGNUM Восемь политических партий Молдавии экс-спикер парламента республики, глава фонда «За демократию и прогресс» (ФДП) Дмитрий Дьяков.

Дмитрий Дьяков Saeima

Он сообщил, что переговоры проходили 20 и 21 августа. ФДП на них выступает посредником, так как имеет конструктивные отношения с разными политическими силами.

«Представители восьми партий, эксперты и политологи, присутствовавшие на конференции, приветствовали инициативу и тон дискуссий, единогласно подчеркнув, что финальное решение будет непростым», — сказал Дьяков.

Политик отметил, что для объединения многим придётся принять непростые решения, отказаться от каких-то заявлений, обещаний и от претензий на посты. Сам Дьяков заявил, что не претендует ни на какую должность в новом образовании.

Стоит отметить, 23 августа мэр Кишинёва Ион Чебан объявил, что создаёт новую партию «Движение Национальная альтернатива». Новая политсила будет добиваться евроинтеграции.

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