Екатеринбург, , 12:23 — REGNUM Певец Александр Маршал навестил в Екатеринбурге раненных участников специальной военной операции по защите Донбасса и по демилитаризации и денацификации территории бывшей УССР. Об этом пишут СМИ.

Александр Маршал Алексей Колчин © ИА REGNUM

Он поблагодарил военнослужащих за мужество и отвагу и пожелал им благополучия, крепкого здоровья и скорейшего возвращения в строй, сообщает телеканал «Звезда «.

Также заслуженный артист России рассказал раненным о своей учёбе в Ставропольском высшем военно-авиационном училище лётчиков и штурманов. А затем сфотографировался с желающими, подписал пластинки и раздал автографы.

Добавим, 20 августа Маршал дал концерт в центре Екатеринбурга. Мероприятие прошло в рамках празднования 299-летия со дня основания города.