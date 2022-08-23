Пермь, , 12:23 — REGNUM В школах Перми с 1 сентября начнут работать советники директоров по воспитанию, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

Заместитель главы администрации города Алексей Грибанов отметил, что в каждой школе города будет работать советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Для координации деятельности советников создадут муниципальный центр на базе городского Дворца творчества.

Добавим, о ситуации в сфере образования и готовности школ к новому учебному году Грибанов доложил депутатскому корпусу. Депутатов горсовета интересовал вопрос обеспеченности школ педкадрами. По словам замглавы Перми, городские школы обеспечены учителями на 98%.