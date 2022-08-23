Анкара, 23 августа, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал о планах турецкого правительства по восстановлению дипломатических отношений с Сирией.

Сирия

Как сообщает Al-Araby-al-Jadid со ссылкой на заявление Чавушоглу, между разведывательными службами Турции и Сирии налажены каналы связи, касающиеся вопросов безопасности двух стран. При этом Чавушоглу заметил, что в настоящий момент у турецких властей нет предпосылок для переговоров с Дамаском, однако такой диалог в принципе возможен.

«Диалог с сирийским правительством должен преследовать конкретные цели» — заявил глава МИД Турции.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Анкара планирует предпринять ряд шагов, по налаживанию контактов с сирийскими властями. На протяжении последних девяти лет не поддерживаются дипломатические связи из-за поддержки Турцией боевиков ряда антиправительственных группировок.