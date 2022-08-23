Москва, 23 августа, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин, Эмомали Рахмон

«Обсуждены некоторые актуальные вопросы дальнейшего развития дружественных российско-таджикистанских отношений, а также тематика предстоящего в сентябре в Самарканде саммита Шанхайской организации сотрудничества», — говорится в сообщении.

Других деталей разговора не сообщается.