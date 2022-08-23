Рыбинск, Ярославская область, 23 августа 2022, 12:22 — REGNUM В Ярославской области глава Рыбинска Дмитрий Рудаков упразднил должности директоров сразу трех департаментов — ЖКХ, архитектуры и финансов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальную страницу Дмитрия Рудакова.
Теперь полномочия директоров этих департаментов переходят профильным заместителям главы. Как полагает чиновник, такие изменения сократят время на принятие решений и исполнение поручений, сделает работу структурных подразделений более эффективной, прозрачной, понятной.
25 августа депутаты рассмотрят новую структуру на заседании муниципального совета.
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