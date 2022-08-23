Рыбинск, Ярославская область, 23 августа, 2022, 12:22 — ИА Регнум. В Ярославской области глава Рыбинска Дмитрий Рудаков упразднил должности директоров сразу трех департаментов — ЖКХ, архитектуры и финансов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальную страницу Дмитрия Рудакова.

Rybinsk.ru Администрация Рыбинска

Теперь полномочия директоров этих департаментов переходят профильным заместителям главы. Как полагает чиновник, такие изменения сократят время на принятие решений и исполнение поручений, сделает работу структурных подразделений более эффективной, прозрачной, понятной.

«Лишние звенья и длинные цепочки, как правило, усложняют работу. Ставлю задачу решать городские проблемы быстро и качественно. И нести ответственность за свои решения в полной мере, не перекладывая ее на подчиненных», — сказал Дмитрий Рудаков.

25 августа депутаты рассмотрят новую структуру на заседании муниципального совета.