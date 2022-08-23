Москва, , 12:22 — REGNUM Для эффективного проведения СВО на территории бывшей УССР не требуется всеобщей мобилизации, отметил в своем телеграм-канале 23 августа военкор Роман Сапоньков.

СВО в Донбассе Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Один Za Vсех и Vсе Za одного: СВО России на территории б. УССР — трансляция»

Нельзя не признать, что операция развивается не так быстро, как всем бы хотелось, написал военкор:

«Фронт противника ни разу не рухнул, не было откатов на десятки километров, окружений, кадров горящих колонн. Из Северодонецка и Лисичанска отошли организовано, бросив только повреждённую технику. В Херсонской и Запорожской областях фронт застыл с марта».

В августе 1999 года после вторжения боевиков в Дагестан был объявлен набор контрактников, им была резко повышена зарплата, и если Россия могла себе это позволить в 1999 году, то тем более может позволить теперь, отметил Сапоньков.

Не менее важно — улучшить информационное освещение СВО, вести полномасштабную информационную борьбу, добавил военкор.