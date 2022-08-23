Торжок, Тверская область, 23 августа 2022, 12:21 — REGNUM Захоронения, датируемые XI–XII веками, обнаружены археологами при раскопках в Торжке Тверской области. О находках сообщила пресс-служба Тверской митрополии.
Захоронение было обнаружено специалистами у колокольни Борисоглебского монастыря. В некрополе найдены останки как взрослых, так и детей.
Также на месте старинного захоронения были обнаружены различные предметы — нательные кресты, бусы, предметы для написания на бересте.
Археологическая экспедиция проводит работы в рамках реализации проектов по реставрации зданий на площади Революции в Торжке и реставрации надвратной церкви Борисоглебского монастыря.