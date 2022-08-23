Торжок, Тверская область, , 12:21 — REGNUM Захоронения, датируемые XI–XII веками, обнаружены археологами при раскопках в Торжке Тверской области. О находках сообщила пресс-служба Тверской митрополии.

Торжок Марина Захарова © ИА REGNUM

Захоронение было обнаружено специалистами у колокольни Борисоглебского монастыря. В некрополе найдены останки как взрослых, так и детей.

«У одной из находок отпечаталось подобие нимба вокруг головы, останки похожи на древнюю икону. Как отметили археологи, гроб был сделан с выделкой под лицо человека», — утверждает пресс-служба епархии.

Также на месте старинного захоронения были обнаружены различные предметы — нательные кресты, бусы, предметы для написания на бересте.

Археологическая экспедиция проводит работы в рамках реализации проектов по реставрации зданий на площади Революции в Торжке и реставрации надвратной церкви Борисоглебского монастыря.