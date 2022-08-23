Грозный, 23 августа, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Автопарк медицинских организаций Чеченской Республики пополнился еще 36 автомобилями «Лада Гранта». Их торжественная передача руководителям медучреждений состоялась 22 августа на центральной площади Грозного. В ней принял участие глава республики Рамзан Кадыров.

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Он отметил, что в 2022 году в Чечне было закуплено 94 единицы автотранспорта, а также свыше 150 единиц медицинского оборудования для более чем 30 медучреждений первичного звена здравоохранения.

Среди автомобилей автопарка системы здравоохранения Чечни имеются в том числе такие, как медицинские комплексы с оборудованием для флюорографии и маммографии, мобильная станция переливания крови, лаборатории для комплексной диагностики, передвижные фельдшерско-акушерские пункты, отметил Кадыров.

Как сообщало ИА REGNUM, два года назад Чечня получила 27 автомобилей марки ГАЗель NEXT и один УАЗ Патриот для медучреждений республики.