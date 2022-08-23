Париж, 23 августа, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Правительство Великобритании зафиксировало почти 1300 незаконных мигрантов, которые пересекли пролив Ла-Манш за день, что является рекордом, передает BFM TV.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миграция

Около 1295 мигрантов пересекли Ла-Манш 22 августа на небольших лодках, чтобы добраться до британского побережья. Мигранты из Франции пересекали Ла-Манш на борту 27 лодок.

По подсчетам Press Association, 22 670 мигрантов совершили это очень опасное путешествие с начала года, несмотря на последовательные планы британского консервативного правительства по обузданию этого явления.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам министра внутренних дел Франции, количество операций, проведенных против городских мотогонок, выросло на 196% по сравнению с предыдущей неделей.