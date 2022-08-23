Иркутск, , 12:14 — REGNUM В Иркутской области начался прием заявок на гранты молодым и социальным предпринимателям, сообщает 23 августа телеграм-канал правительства региона.

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Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области начало прием заявок молодых и социальных предпринимателей на гранты в размере до 500 тысяч рублей. Подать документов можно будет в течение месяца — до 30 сентября 2022 года.

«Гранты социальным предпринимателям зарекомендовали себя как эффективный инструмент поддержки социально ориентированного бизнеса. В прошлом году мы получили порядка 26 обращений, 13 из них получили выплаты. Поэтому в этом году было принято решение о расширении перечня получателей гранта — теперь его также могут получить молодые предприниматели в возрасте до 25 лет. Соответственно, и сумму, запланированную на эти цели, мы увеличили в два раза — с шести миллионов до 12-ти миллионов», — рассказала министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что в условиях структурной трансформации экономики России очень важно создание новых рабочих мест, отмечал руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

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