Горловка, ДНР, 23 августа, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Центр Горловки 23 августа остается под массированным огнем киевских нацистов, сообщил в своем телеграм-канале военкор Георгий Медведев.

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«С пяти часов утра вражеская артиллерия обстреливала Центрально-городской район, снова зафиксированы многочисленные разрушения жилого фонда в частном секторе», — отметил Медведев.

23 августа военкоры сообщают также о массированном обстреле центральных районов Донецка.

Ранее в народной милиции ДНР сообщили, что за минувшие сутки противник выпустил по территории республики 246 единиц боеприпасов из ствольной артиллерии и минометов.