Сараево, 23 августа 2022, 12:13 — REGNUM Инфляция в Федерации Боснии и Герцеговины выросла до 17,6% в годовом исчислении в июле, сообщило Федеральное бюро статистики.
Это самая большая инфляция за последние 22 года, отмечают экономисты.
В июле по сравнению с июнем 2022 потребительские цены выросли в среднем на 0,4 процента, сообщает Indikator. ba.
В июле цены на продукты питания выросли на 25,5 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года, а цены на безалкогольные напитки выросли на 16,5 процента.