Сараево, , 12:13 — REGNUM Инфляция в Федерации Боснии и Герцеговины выросла до 17,6% в годовом исчислении в июле, сообщило Федеральное бюро статистики.

Инфляция Picserver.org

Это самая большая инфляция за последние 22 года, отмечают экономисты.

В июле по сравнению с июнем 2022 потребительские цены выросли в среднем на 0,4 процента, сообщает Indikator. ba.

В июле цены на продукты питания выросли на 25,5 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года, а цены на безалкогольные напитки выросли на 16,5 процента.