Бузулукский район, Оренбургская область, , 12:12 — REGNUM В Бузулукский бор ограничили вход. Мера связана с действием противопожарного режима в Самарской и Оренбургской областях, сообщили в нацпарке.

Бузулукский бор npbuzbor.ru

С 24 августа по 6 сентября посещение леса находится под запретом. Исключение составляют оборудованные места отдыха, а также экотропы и туристические маршруты в сопровождении сотрудников национального парка.

Добавим, национальный парк «Бузулукский бор» образован 2 июня 2007 года для сохранения и восстановления уникальных и типичных природных комплексов крупнейшего реликтового лесного массива в степном поясе Евразии. Возраст деревьев достигает 300-400 лет, а диаметр — 4 метров.