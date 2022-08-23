Москва, 23 августа, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Переезд сервисов «Дзен» и «Новости» вряд ли вызовет какие-либо затруднения для пользователей, так как компании «Яндекс» и «VK» располагают довольно серьезными технологическими мощностями, отметил зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин («Единая Россия»).

Государственная дума Антон Горелкин

Как сообщало ИА REGNUM, контентные платформы «Дзен» и «Новости» станут собственностью корпорации VK, обязывающие документы о сделке подписаны с компанией «Яндекс».

По словам Горелкина, у VK появляется возможность создать на базе «Дзена» настоящего конкурента YouTube, усилив пользовательский контент возможностями своей видеоплатформы, которая до последнего времени ограничивалась пределами социальной сети.

«Во всяком случае, по моей информации, такая задача стоит. В целом, мы наблюдаем логичный и правильный процесс: каждый должен заниматься тем, что у него получается лучше всего. Учитывая, что обе компании располагают довольно серьезными технологическими мощностями, для пользователей переезд сервисов вряд ли вызовет какие-либо затруднения», — отметил депутат в своем телеграм-канале.