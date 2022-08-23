Донецк, 23 августа, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Днем 23 августа ВСУ наносят удары по двум районам в центре Донецка — Ворошиловскому и Калининскому, сообщил в своем телеграм-канале военкор Евгений Поддубный.

Andrew Butko Донецк. Коксохимический завод

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«Это плотная жилая застройка с ТЦ и административными зданиями. Никаких военных объектов. Артиллеристы об этом прекрасно знают. Знают и целенаправленно открывают огонь по гражданским», — отметил Поддубный.

Ранее в Народной милиции ДНР сообщили, что за минувшие сутки противник выпустил по территории республики 246 единиц боеприпасов из ствольной артиллерии и минометов.