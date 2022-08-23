* талиба — запрещённая в России организация

Талукан, Афганистан, 23 августа, 2022, 12:09 — ИА Регнум. В афганской провинции Тахар в засаде, устроенной силами Фронта национального сопротивления Афганистана, погибли четверо талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Бой произошёл в ночь на 23 августа в кишлаке Даште-Бала уезда Фархар, когда небольшая колонна талибских (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пикапов была обстреляна из засады силами Фронта сопротивления. По данным местных источников, в руки бойцов фронта попали два автомата Калашникова талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Местные радикалы пока не дали комментариев.

Напомним, что два дня назад в засаде, устроенной силами Фронта сопротивления в городе Талукан, столице провинции Тахар, были убиты двое талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ещё один был ранен.