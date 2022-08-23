23 августа 2022 | Время чтения 2 мин

Светлана Шаповалова, , 12:24 — REGNUM Известие о том, что президент Польши Анджей Дуда прибыл на переговоры с Зеленским, активно комментируют в интернете. Люди недоумевают: иностранцы приезжают в Киев делегациями свободно, но визжат на каждой пресс-конференции о страшных бомбежках русских. Польша сотрудничает с нацистским киевским режимом. Жертвы Волыни сейчас переворачиваются в могилах.

Президент Польши Анджей Дуда и Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Дуда приехал за новой партией хохлятских рабов», — считает Максим.

«Польский пан приехал своих холопов за ушком почесать», — смеется Ника.

«Ну у них скоро день независимости, вот Дуда и приехал, чтобы объяснить им, что от них давно ничего не зависит», — смеется Дмитрий.

«Два русофоба встретятся обсуждать то, чего нет», — замечает Галина.

«Зе лобызнет ручку пана Дуды, укры такое любят и практикуют», — отметил Игорь Заботин.

«Всё по классике: еврей-управляющий помогает поляку-магнату выдавить подати из чубатого «быдла», — заметил Анатолий.

Президент Польши Анджей Дуда (сс) Kancelaria Sejmu. Aleksander Zieliński

«Ну вот, скоро хохлов совсем панам продадут, как скот, а они только рады. Больные люди. Еще похрюкивают — мы свободны, у нас демократия. А их как скот продают», — заметил Максим.

«Всё, что мы не освободим, эта киевская хунта сдаст полякам», — считает Галина.

«Дуда приехал западную часть хохлятских земель отжимать», — соглашается Доминик.

«Да! Допрыгаются поляки и литовцы — из Калининграда «Сатаной» жахнут — как раз коридор до большой земли и пробьют. Бегают рядом с калининградской границей, как вши беззубые. Польское посольство сраной метлой вымели из Калининграда за две секунды и под марш славянки до границы проводили», — соглашается Алена.

«Зе выходит из бункера только под прикрытием приезжих политиков», — поделился мнением Андрей Московский.

«Хорошая наводка для РВСН», — считает Юрий Владимирович.

«Пускай Зеленский и Дуда строят свое общее гей-счастье на территории Польши». — иронизирует Сергей Мишин.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что 23 августа президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев на переговоры с Зеленским, сообщил глава канцелярии президента Польши Павел Шрот. По его словам, программа визита включает встречу с президентом, переговоры о военной поддержке.

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