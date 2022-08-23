Светлана Шаповалова, 23 августа 2022, 12:24 — REGNUM Известие о том, что президент Польши Анджей Дуда прибыл на переговоры с Зеленским, активно комментируют в интернете. Люди недоумевают: иностранцы приезжают в Киев делегациями свободно, но визжат на каждой пресс-конференции о страшных бомбежках русских. Польша сотрудничает с нацистским киевским режимом. Жертвы Волыни сейчас переворачиваются в могилах.
«Дуда приехал за новой партией хохлятских рабов», — считает Максим.
«Польский пан приехал своих холопов за ушком почесать», — смеется Ника.
«Ну у них скоро день независимости, вот Дуда и приехал, чтобы объяснить им, что от них давно ничего не зависит», — смеется Дмитрий.
«Два русофоба встретятся обсуждать то, чего нет», — замечает Галина.
«Зе лобызнет ручку пана Дуды, укры такое любят и практикуют», — отметил Игорь Заботин.
«Всё по классике: еврей-управляющий помогает поляку-магнату выдавить подати из чубатого «быдла», — заметил Анатолий.
«Ну вот, скоро хохлов совсем панам продадут, как скот, а они только рады. Больные люди. Еще похрюкивают — мы свободны, у нас демократия. А их как скот продают», — заметил Максим.
«Всё, что мы не освободим, эта киевская хунта сдаст полякам», — считает Галина.
«Дуда приехал западную часть хохлятских земель отжимать», — соглашается Доминик.
«Да! Допрыгаются поляки и литовцы — из Калининграда «Сатаной» жахнут — как раз коридор до большой земли и пробьют. Бегают рядом с калининградской границей, как вши беззубые. Польское посольство сраной метлой вымели из Калининграда за две секунды и под марш славянки до границы проводили», — соглашается Алена.
«Зе выходит из бункера только под прикрытием приезжих политиков», — поделился мнением Андрей Московский.
«Хорошая наводка для РВСН», — считает Юрий Владимирович.
«Пускай Зеленский и Дуда строят свое общее гей-счастье на территории Польши». — иронизирует Сергей Мишин.
Как сообщало ИА REGNUM, о том, что 23 августа президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев на переговоры с Зеленским, сообщил глава канцелярии президента Польши Павел Шрот. По его словам, программа визита включает встречу с президентом, переговоры о военной поддержке.
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