Москва, , 12:07 — REGNUM В Москве в районе Бирюлево Западное построен новый завод по выпуску деталей для автомобилей для АО «АвтоВАЗ» и может стать важным партнёром завода «Москвич», сообщается 23 августа на портале мэра столицы.

Автомобили Cezary Piwowarski

Общая площадь производственного комплекса составляет 36,6 тыс. кв. метров. Объем инвестиций в строительство завода запчастей для автомобилей превысил 2,9 млрд рублей.

На заводе начнут выпускать свыше 150 видов штампованных деталей для более чем 250 тысяч комплектов легковых автомобилей в год. Будет создано 330 рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, переданный правительству Москвы завод французского автоконцерна Renault официально переименован в «Москвич».

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