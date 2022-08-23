Владивосток, 23 августа, 2022, 12:05 — ИА Регнум. В Приморье с начала 2022 года только в лобовых столкновениях автомобилей погибли 32 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

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«Выезд на полосу встречного движения спровоцировал 229 дорожных аварий, в результате которых погибли 32 человека, в том числе семь детей», — пояснили инспекторы.

Так, 17 августа из-за выезда автомобиля на встречную полосу в Михайловском районе погибла семья из четырёх человек, в том числе ребёнок.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли трое человек, в том числе малолетний ребёнок.