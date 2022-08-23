Кабул, , 12:04 — REGNUM Фронт национального сопротивления Афганистана заявил, что за последние два дня неопознанные беспилотники вошли в воздушное пространство Афганистана и совершили облёт северных и центральных провинций. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Беспилотник (сс) Powie

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Себгатулла Ахмади, представитель фронта, написал в «Твиттере», что с установлением контроля талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) над Афганистаном страна превратилась в «дом без дверей и окон».

Слушатели Afghanistan International из Панджшера 21 августа прислали видеоролики, на которых запечатлён полет дронов над этой провинцией.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока ничего не говорят полетах БПЛА в воздушном пространстве Афганистана.