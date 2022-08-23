Бали, Индонезия, , 12:04 — REGNUM Дом в центральном районе провинции Западная Нуса Тенггара в Индонезии был разрушен в результате землетрясения магнитудой 5,8, произошедшем на Бали, сообщает Detik.

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«Согласно промежуточному отчету, только один дом был поврежден в результате землетрясения», — заявил глава регионального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии.

«Помощь пострадавшим обязательно будет оказана после того, как участники закончат сбор данных о причиненном ущербе. Жертв в результате землетрясения нет», — говорится в заявлении агентства по борьбе со стихийными бедствиями.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,8 потрясло остров Бали в Индонезии.

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