Бали, Индонезия, 23 августа, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Дом в центральном районе провинции Западная Нуса Тенггара в Индонезии был разрушен в результате землетрясения магнитудой 5,8, произошедшем на Бали, сообщает Detik.

Zeml.info Землетрясение

«Согласно промежуточному отчету, только один дом был поврежден в результате землетрясения», — заявил глава регионального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии.

«Помощь пострадавшим обязательно будет оказана после того, как участники закончат сбор данных о причиненном ущербе. Жертв в результате землетрясения нет», — говорится в заявлении агентства по борьбе со стихийными бедствиями.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,8 потрясло остров Бали в Индонезии.