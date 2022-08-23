Москва, , 12:03 — REGNUM Скорее всего, доля доллара во взаиморасчетах стран ЕАЭС продолжит падать, но слишком высокого темпа ждать не стоит. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 августа заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

«Скорее всего, доля доллара во взаиморасчетах стран ЕАЭС продолжит падать, но слишком высокого темпа ждать не стоит, — сказал Хестанов. — Большая часть расчетов, где можно было относительно удобным образом уменьшить долю доллара, уже сокращена. Соответственно, дальнейшее сокращение потребует заметно больших усилий. Маловероятно, что доля доллара упадет до нуля — есть некоторые долгосрочные контракты, которые странам ЕАЭС будет сложно пересчитать. Даже в советские времена небольшая доля расчетов между социалистическими странами проходила в долларах. Поэтому какая-то доля сохранится и сегодня, но какая — покажет только время».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Денис Перепелица заявил, что доля взаимных расчётов в национальных валютах в странах ЕАЭС составляет 75% и продолжит расти.

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