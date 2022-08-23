Владикавказ, 23 августа 2022, 12:03 — REGNUM В Северную Осетию на спортивные сборы прибыла группа детей из Донбасса. В числе прибывших 32 представителя юношеских сборных по борьбе, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.
Юные спортсмены из ЛНР и ДНР в течение двух недель будут заниматься интенсивными тренировками на базе клуба братьев Таймазовых. Помимо спортивных мероприятий их ждут встречи со сверстниками из РСО-Алании, посещение достопримечательностей республики.
В ходе встречи главы региона Сергея Меняйло со спортсменами, в числе которых молодые борцы из Мариуполя, Донецка, Амвросиевки, Енакиево, Луганска и Тельманово, он пожелал им успехов в спорте и пообещал всемерную помощь и поддержку.
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