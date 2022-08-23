Калуга, 23 августа, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Ежегодный международный форум «Вектор на экспорт. Продавать, нельзя ждать» пройдёт 8 сентября в Инновационном культурном центре Калуги. Об этом 23 августа сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель Центра поддержки экспорта Калужской области Людмила Дмитриева.

Иван Шилов ИА REGNUM Экспорт

Форум «Вектор на экспорт. Продавать, нельзя ждать» откроет для бизнеса новые возможности. Эксперты расскажут все тонкости логистики, международных банковских переводов, о том, как в новой реальности выстроить систему продаж, перенаправить её с Запада на Восток. Участников встречи ждут тематические дискуссии, семинары, пленарная сессия, встречи с торговыми представителями дружественных стран, круглый стол с делегацией из Белоруссии, круглый стол «Электронная коммерция»: новые торговые площадки — как с ними работать, мастер-класс «Параллельный импорт».

«В этом году специалисты Центра поддержки экспорта оказали помощь в получении господдержки 307 предпринимателям, 18 из которых заключили новые экспортные контракты. Уже состоялось 16 выставок, в которых приняли участие 25 представителей малого и среднего бизнеса. Кроме того, организуются бизнес-миссии. Калужские экспортёры уже были в Турции, Азербайджане, Армении. Приняли делегацию из Марокко. Впереди ОАЭ и Белоруссия, также ждём гостей из Ирана. Многие не знают, что страны большей половины мира готовы работать с Россией. На форуме мы поговорим об этом подробнее», — отметила Людмила Дмитриева.

Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) работает в Калужской области с 2011 года. Он содействует развитию экспортного потенциала предпринимателей и выходу на зарубежные рынки. С 2021 года Центр поддержки экспорта действует в форме АНО «Центр поддержки экспорта Калужской области».