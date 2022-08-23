Пермь, 23 августа, 2022, 12:03 — ИА Регнум. В Пермском крае в первом полугодии 2022 года судебные приставы взыскали с недобросовестных налогоплательщиков свыше 770 млн рублей. Деньги поступили в бюджет, сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

На исполнении у приставов находилось более 220 тысяч производств о взыскании долгов. Это на 8% больше, чем в январе–июне 2021 года. Принудительно исполнено и прекращено свыше 47 тысяч исполнительных документов.

«К сожалению, далеко не все должники проявляют сознательность в вопросах исполнения долговых обязательств. В таких случаях сотрудникам службы приходится применять меры принудительного взыскания», — сказали в УФССП по Прикамью.