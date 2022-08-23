Нур-Султан, , 12:11 — REGNUM Посла киевского режима в Казахстане Петра Врублевского следует объявить персоной нон грата после его высказываний об убийстве русских. С таким заявлением выступила 23 августа Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана (АРСК).

Нацизм Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В АРСК подчеркнули, что заявления Врублевского не совместимы со статусом посла и дипломатической этикой, это посягательство на мир и согласие в стране, которую населяют более 120 этносов.

«В этой связи АРСК требует от МИД Республики Казахстан объявить посла [б. УССР] Врублевского персоной нон грата», — говорится в заявлении, опубликованном в соцсетях председателем ассоциации Владимиром Божко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в соцсетях появилось видео, на котором, предположительно, посол Врублевский заявил о стремлении киевского режима убить как можно больше русских. В Следственном комитете России пообещали дать правовую оценку словам дипломата.

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