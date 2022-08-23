Екатеринбург, , 12:14 — REGNUM Стоимость питания в школах Екатеринбурга вырастет с 1 сентября. Цены на школьные завтраки и обеды в первом учебном полугодии утвердил мэр Алексей Орлов, сообщили журналистам в городской администрации.

Школьное питание ИА REGNUM

Завтрак ученика 1-4 классов теперь обойдётся в 81,2 рубля (на 5,4 рубля дороже, чем в прошлом году. За обед придётся заплатить 121,52 рубля.

Питание для учеников среднего и старшего звена также подорожает. За завтрак ученика первой смены необходимо будет заплатить 93,57 рубля. Если школьник учится во вторую смену — 140.37 рубля. Стоимость на 7% выше, чем годом ранее.

Отмечается, что детей с ограниченными возможностями продолжат обеспечивать бесплатным двухразовым питанием.